◇２８日（月）▲国防部、防衛事業推進委員会（１５：００）◇２９日（火）▲閣議（１０：００）▲国会情報委員会、国家情報院に対する国政監査（１０：００）▲国会企画財政委員会、韓国銀行（中央銀行）に対する国政監査▲国家宇宙委員会（１４：００）▲１５９人が死亡したソウル梨泰院の雑踏事故の発生から２年◇３０日（水）▲炭素中立・グリーン成長委員会（１４：００）◇３１日（木）▲国会情報委員会、警察庁に対する国政