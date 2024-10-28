スケートカナダ最終日、男子フリーで演技する佐藤駿＝27日、ハリファクス（USAトゥデー・ロイター＝共同）【ハリファクス（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、スケートカナダ最終日は27日、カナダのハリファクスで行われ、男子はショートプログラム（SP）2位の佐藤駿（エームサービス・明大）がフリー4位の合計261.16点で2位に入った。山本草太（中京大）はSP、フリーともに3位の合計257.00点