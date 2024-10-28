エースを突き動かしたものとは――。全日本大学女子駅伝（２７日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）、拓大の不破聖衣来（４年）は２年ぶりに５区（９・２キロ）を任され、区間７位の３０分２１秒で杜の都を駆け抜けた。目標の優勝には届かなかったが、チームは２時間６分４８秒の７位でシード権を獲得。不破は大学生活でケガに悩まされながらも、チームメートの支えを力に変えてきた。完全復活への道筋を