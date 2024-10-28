【モデルプレス＝2024/10/28】モデルの斎藤恭代が、28日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）46号に登場。圧巻のプロポーションを披露している。【写真】斎藤恭代、美バスト輝くビキニ姿◆斎藤恭代、水着姿で抜群スタイル披露斎藤は「いちご姫コンテスト2015」審査員特別賞を受賞し、芸能界デビュー。「2017ミス・アース・ジャパン」では世界大会に出場し、モデルプレスが主催する次世代スター発掘オーディション「ミスモデルプレ