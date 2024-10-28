◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ドジャース４―２ヤンキース（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第２戦の本拠地ヤンキース戦に「１番・ＤＨ」で出場し、７回に盗塁を試みた際、左肩を亜脱臼した。整形外科専門医が解説する。亜脱臼は関節の骨が完全に外れた状態の脱臼と違い、外れそうで外れていな