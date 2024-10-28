《東京競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽5R…ブラックレイ（4角＝右前肢ハ行）【過怠金】▽6R…北村宏5万円（ムチの使用法）▽11R…大野3万円（2角内斜行）、坂井5万円（直線内斜行）【戒告】▽4R…原田（ムチの使用法）▽5R…木幡育（直線外斜行）▽8R…横山和（発走後まもなく内斜行）