《京都競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽2R…パーフェクト（右後肢ハ行）【競走中止】▽3R…メイショウクロバト（決勝線手前＝左下腿骨開放骨折）【過怠金】▽4R…池添1万円（向正面で内斜行）▽8R…柴田裕1万円（4角外斜行）【戒告】▽4R…鮫島駿（発走後まもなく内斜行）▽7R…吉村（向正面で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いた）▽11R…酒井（4角外斜行）、団野（4角外斜行）、田口（直線外斜行）