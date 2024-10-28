10月17日に逝去した西田敏行さんを偲び、11月3日26時15分から日本テレビにて『釣りバカ日誌20 ファイナル』が放送されることが決定した。 参考：【追悼】西田敏行さんは“人間の複雑さ”を表現し続けたあまりに大きな存在感の喪失 本作は、西田さんが愛すべき万年平社員・「ハマちゃん」こと浜崎伝助を演じ、三國連太郎さんが建設会社社長の「スーさん」こと鈴木一之助を演じた『釣りバカ日誌』シリーズの最終