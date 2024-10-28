◆国政の停滞は避けねばならない◆自民、公明の与党が衆院選で惨敗し、過半数を割り込んだ。今後、一部の野党の協力を得て、引き続き自公が政権を担い続けられるのか。あるいは、立憲民主党を中心とした野党勢力が政権交代を起こせるのか。政局は一気に流動化する情勢となった。また、「自公で過半数」を勝敗ラインに設定していた石破首相の進退も焦点となる。政局の流動化は確実第５０回衆院選が開票された。自公は、