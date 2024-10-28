日本テレビは、10月17日に亡くなった西田敏行さんを偲び、映画『釣りバカ日誌20 ファイナル』（2009年）を11月3日深夜2時15分から3時50分まで放送する（※関東ローカル）。【場面写真】釣りを楽しむハマちゃん（西田敏行さん）＆スーさん（三國連太郎さん）西田さんが主役の愛すべき万年平社員・ハマちゃんこと浜崎伝助を演じ、三國連太郎さんが建設会社社長のスーさんこと鈴木一之助を演じた同シリーズは、1988年に第1作『釣