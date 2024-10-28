青春18きっぷ」の仕様が今冬から大きく変わる（筆者撮影）この冬発売の「青春18きっぷ」（以下「18きっぷ」）からルールが大幅に改定される。3日間連続利用と5日間連続利用の2種となった。これまでのように、利用期間内の任意の5日間ということではなくなり、複数人数での利用もできなくなった。改定の理由は自動改札対応？かなり使い勝手が悪くなったというか、18きっぷは若者から熟年層、ひとり旅からグループ旅行にと幅広い層