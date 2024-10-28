ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手を起用したビットバンクのテレビCM「Everybody bitbank」CMシリーズ「登場」篇が、10月29日〜11月3日に行われるワールドシリーズ第3戦から決勝までの中継番組内で全国放送される。また「セキュリティ」篇、「手数料」篇まで含めた全3篇が、11月18日から全国放送される。【動画】ドジャース・山本由伸投手が驚きと喜びを爆発！ビットバンク「Everybody bitbank」CM＆メイキング＆インタ