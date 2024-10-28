■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4519) 中外薬 東証プライム (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム (100000018) 日経平均 東証その他 (9023) 東京メトロ 東証プライム (5574) ＡＢＥＪＡ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7011) 三菱重 東証プライム (100000018) 日経平均 東証その他 (8309)