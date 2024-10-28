[10.27 ラ・リーガ第11節](アノエタ)※29:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 5 イゴール・スベルディアDF 17 セルヒオ・ゴメスDF 21 ナイフ・アゲルドDF 27 ジョン・アランブルMF 4 マルティン・スビメンディMF 7 アンデル・バレネチェアMF 10 ミケル・オヤルサバルMF 23 ブライス・メンデスMF 24 ルカ・スチッチFW 9 オーリ・オスカールソン控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 2 アルバロ・オドリオ