[10.27 ラ・リーガ第11節](アノエタ)※29:00開始<出場メンバー>[ソシエダ]先発GK 1 アレックス・レミロDF 5 イゴール・スベルディアDF 17 セルヒオ・ゴメスDF 21 ナイフ・アゲルドDF 27 ジョン・アランブルMF 4 マルティン・スビメンディMF 7 アンデル・バレネチェアMF 10 ミケル・オヤルサバルMF 23 ブライス・メンデスMF 24 ルカ・スチッチFW 9 オーリ・オスカールソン控えGK 13 ウナイ・マレーロDF 2 アルバロ・オドリオ
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