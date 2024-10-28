【プレミアリーグ第9節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-2(前半2-1)リバプール<得点者>[ア]ブカヨ・サカ(9分)、ミケル・メリノ(43分)[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(18分)、モハメド・サラー(81分)<警告>[ア]ダビド・ラヤ(66分)、ガブリエル・ジェズス(90分+8)[リ]アレクシス・マック・アリスター(33分)、ダルウィン・ヌニェス(90分+4)、アルネ・スロット(72分)観衆:60,383人└プレミア上位対決は熱戦ドロー!