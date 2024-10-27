ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¤¬£²£·ÆüÇÛ¿®¤Î£Á£Â£Å£Í£Á£Ô£Ö¡Ö¡ô¥¢¥Ù¥×¥éÁíÁªµó£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£¿·³ã£´¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿É×¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á?ÎôÀª?¤Î¾ðÊó¤ËÂç¤¤¤ËÏµÇâ¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸á¸å£±£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ã£´¶è¤Î³«É¼Â®Êó¤òÅÁ¤¨¡¢³«É¼Î¨£¹¡ó»þÅÀ¤ÇÊÆ»³»á¤¬¼«Ì±¸õÊä¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÆÀÉ¼¿ô¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ëÂ®Êó¤¬É½¤ì¤ë¤È¡¢¼¼°æ»á¤Ï¡Ö¤¨¡ª¤¦¤½¡ª¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¤ÈÀä¶ç¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Þ