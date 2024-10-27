a flood of circleの佐々木亮介主催による弾き語りツーマンシリーズ＜雷よ静かに轟け＞の第八夜が、12月21日(土)に東京・浅草フランス座演芸場東洋館にて開催されることが発表となった。◆ 佐々木亮介(a flood of circle) 画像これは本日10月27日(日)、中村一義(Acoustic set with 三井律郎)を迎えて行われた＜“雷よ静かに轟け” 浅草フランス座演芸場東洋館 第七夜＞公演終了後にアナウンスされたものだ。第八夜のチケットFC先行