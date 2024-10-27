衆議院選挙の山形県選挙区の開票が進んでいます。 こうした中、TUYでは3人の候補に当選確実を出しました。 山形県選挙区の開票状況https://www.tuy.co.jp/senkyo/ 2024衆議院議員選挙 山形1区 自民党の前職・遠藤利明さんが当選https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1514693?display=1 2024衆議院議員選挙 山形2区 自民党の前職・鈴木憲和さんが当選https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1514647?display=1 2024衆議院議員