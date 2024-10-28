第50回 衆議院議員総選挙（小選挙区）熊本1区～4区の開票結果です。 【画像を見る】熊本1区～熊本4区の開票状況・開票率グラフで比較 熊本1区（開票終了） 木原稔（55歳・自民党・前職）110068票【当選】 出口慎太郎（42歳・立憲民主党・新人）64238票 重松貴美（35歳・参政党・新人）25325票 熊本2区（開票終了） 西野太亮（46歳・自民党・前職）102624票【当選】 近田茜（32歳・参政党・新人）2