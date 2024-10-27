【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「俺が生まれ育った地元でこんな光景を見れることがあるんだな」（[Alexandros]川上洋平） [Alexandros] 主催の野外音楽フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』が10月26日・27日に、川上洋平（Vo/Gu）と白井眞輝（Gu）の出身地である神奈川県・相模原市、相模原ギオンフィールドにて開催。初日公演には[Alexandros]をはじめ、PEOPLE 1、Saucy Dog、Vansire、go!go!vanillas、マ
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