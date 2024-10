BIGBANGのG-DRAGONが、韓国のテレビ局tvN『You Quiz on the Block』を通じて12年ぶりにバラエティ番組に出演する。tvNの『You Quiz on the Block』側は公式SNSに「G-DRAGONが『ユクイズ』に来るなんて、正直信じられなかった…。ユクイズとGDの出会い、実在します」というコメントとともに撮影現場の写真を公開した。【写真】G-DRAGON、「痩せすぎ」と心配された過去SHOT公開された写真には、G-DRAGONを象徴するデイジーの形をした