Aile The Shotaが、”本質的で大衆的である”ことをコンセプトに、11月20日（水）にリリースする1stアルバム『REAL POP』の全収録曲を発表した。【ライブ写真を見る（計7点）】「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」SKY-HIが主宰する｢BMSG｣から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、今年｢ARABAKI ROCK FEST.24｣、｢VIVA LA ROCK 2024｣、「Lucky Fes 2024」などの野外音楽フ