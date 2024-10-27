【女子ゴルフ・樋口久子・三菱電機レディース】最終日（２７日、埼玉・武蔵丘ＧＣ、６６５０ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）単独首位で出た岩井千怜が通算１６アンダーで優勝し、今季３勝目、ツアー通算７勝目を挙げた。