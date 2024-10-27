[10.27 天皇杯準決勝](ノエスタ)※15:00開始主審:西村雄一副審:渡辺康太、道山悟至<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 21 新井章太DF 3 マテウス・トゥーレルDF 19 初瀬亮DF 24 酒井高徳DF 55 岩波拓也MF 2 飯野七聖MF 7 井手口陽介MF 23 広瀬陸斗MF 25 鍬先祐弥FW 9 宮代大聖FW 22 佐々木大樹控えGK 50 オビ・パウエル・オビンナDF 81 菊池流帆MF 6 扇原貴宏MF 88 森岡亮太FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 26 ジェアン・