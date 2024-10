EXILEが、ライブツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"』を開催する。 (関連:『NEO EXILE SPECIAL LIVE 2024』持ち曲全披露からコラボまで……4組が共に作り上げていく未来) 本情報は、10月26日にヤンマースタジアム長居にて開催された『LDH LIVE-EXPO 2024 -EXILE TRIBE BEST HITS-』内にて発表されたもの。 本ツアーは、2025年3月29日のサンドーム福井を皮切りに全国4会場を回る。E