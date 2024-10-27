[10.27 J2第36節](正田スタ)※14:00開始主審:佐藤誠和<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 21 櫛引政敏DF 5 川上エドオジョン智慧DF 34 小柳達司DF 36 中塩大貴DF 37 瀬畠義成MF 6 天笠泰輝MF 14 川本梨誉MF 28 樺山諒乃介MF 33 細貝萌MF 44 仙波大志FW 23 平松宗控えGK 42 石井僚DF 3 大畑隆也MF 7 和田昌士MF 15 風間宏希MF 17 山中惇希FW 32 河田篤秀FW 40 佐川洸介監督武藤覚[徳島ヴォルティス]先発GK 21 田中颯DF 4 カイ