[10.27 J2第36節](NDスタ)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 1 後藤雅明DF 5 安部崇士DF 6 山田拓巳DF 15 川井歩DF 22 城和隼颯MF 7 高江麗央MF 8 小西雄大MF 88 土居聖真FW 25 國分伸太郎FW 42 イサカ・ゼインFW 90 ディサロ燦シルヴァーノ控えGK 23 藤嶋栄介DF 19 岡本一真DF 40 坂本稀吏也MF 14 坂本亘基MF 18 南秀仁FW 36 高橋潤哉FW 41 後藤優介監督渡邉晋[ロアッソ熊本]先発GK 1 田代琉