[10.27 J2第36節](みらスタ)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 21 関憲太郎DF 3 ヘナンDF 15 前貴之DF 41 下堂竜聖DF 48 新保海鈴MF 8 佐藤謙介MF 16 吉岡雅和MF 18 相田勇樹MF 68 野寄和哉FW 9 若月大和FW 38 末永透瑛控えGK 26 田口潤人DF 13 板倉洸DF 14 沼田圭悟MF 28 小林成豪MF 30 奥山洋平MF 37 田邉光平FW 19 山本駿亮監督志垣良[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 88 渋谷飛翔DF 16 林田滉也D