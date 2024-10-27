[10.27 J3第34節](愛鷹)※14:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[アスルクラロ沼津]先発GK 55 武者大夢DF 3 安在達弥DF 34 グスタボ・マルティニリッシDF 36 中村勇太DF 88 濱託巳MF 7 持井響太MF 10 佐藤尚輝MF 40 沼田航征FW 8 鈴木拳士郎FW 9 中野誠也FW 23 津久井匠海控えGK 77 朴昇利MF 18 菅井拓也MF 21 森夢真MF 41 遠山悠希MF 44 柳町魁耀FW 19 齋藤学FW 27 和田育監督中山雅史[AC長野パルセイロ]先発GK 30 松原颯汰