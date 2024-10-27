[10.27 J2第36節](ソユスタ)※14:00開始主審:榎本一慶<出場メンバー>[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山田元気DF 2 岡崎亮平DF 4 蜂須賀孝治DF 5 河野貴志DF 13 才藤龍治MF 6 諸岡裕人MF 8 畑潤基MF 29 佐藤大樹MF 80 小野原和哉FW 10 小松蓮FW 11 梶谷政仁控えGK 23 矢田貝壮貴DF 27 喜岡佳太MF 7 水谷拓磨MF 14 大石竜平MF 25 藤山智史FW 9 中村亮太FW 77 河村慶人監督吉田謙[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 3