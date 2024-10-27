[10.27 J3第34節](いちご)※14:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 55 青木心DF 15 辻岡佑真DF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 34 遠藤光MF 8 力安祥伍MF 19 高瀬生聖MF 20 阿野真拓MF 44 井上怜MF 50 安田虎士朗FW 18 吉澤柊控えGK 57 植田峻佑DF 2 青山生DF 47 林賢吾MF 5 坂井駿也MF 14 五月田星矢MF 42 永長鷹虎FW 27 渡邊星来監督大熊裕司[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 2 美馬和也DF 6 舘野俊祐