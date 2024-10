AMPERS&ONEが、初のファンミーティングを開催する。AMPERS&ONEは11月23日午後3時と7時計2回にわたって、ソウル江東(カンドン)区ホウォンアートホールで「2024 AMPERS&ONEファンミーティング &Dear. My First _」を開催し、ファンと会う。「&Dear. My First_」というタイトルには、AMPERS&ONEがデビュー後初めて行うファンミーティングであり、ANDEAR(AMPERS&ONEのファン)に伝える最初のメッセージという意味が込められ