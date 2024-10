ACIDMANがメジャーデビュー記念日の10月30日、ワンマンライブ<This is ACIDMAN 2024>を開催する。同公演の本編セットリストが事前発表となった。◆ACIDMAN 画像<This is ACIDMAN>は、2021年に結成25周年を記念してZepp Tokyoで初開催したものであり、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで行われるワンマンライブだ。公演当日にメジャーデビュー23年目および、結成28年目を迎えるほか、ワンマンライブ<This is ACIDMAN>