「BCNランキング」2024年10月14日〜20日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）2位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）3位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT4200（ソニー）4位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20ET3（シャープ）5位AQUOS 4Kレ