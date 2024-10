【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「METAL」は、通常は歌唱なしのバンド形態をとっているASTERISMの初のボーカル入り楽曲 アメリカ、フランス、サウジアラビア、シンガポール、韓国など海外で多くの活動をしているヘヴィメタルバンドASTERISM(アステリズム)のギター&ボーカルのHAL-CA(ハルカ)が、『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。 ASTERISMの楽曲