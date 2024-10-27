4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿Ã«ÀîË¨¡¹»Ò¡ÖÅÀ·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë¤â1¤Ä¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Ï10·î26Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç´Ú¹ñ½÷»ÒÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿MFÃ«ÀîË¨¡¹»Ò¡£U-20½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¿·À¸¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ç¡¢³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤«¤éMFÄ¹Ìî