松平健が主演したスペシャルドラマ「徳川家康と三人の女」が、時代劇専門チャンネルで11月2日(土)に放送される。合戦シーンから始まる本格派時代劇で、三方ヶ原の戦いから大坂夏の陣までを舞台に、松平演じる徳川家康に多大なる影響を与えた三人の女性、築山御前(高島礼子)、朝日姫(若村麻由美)、淀の方(星野真里)の悲劇を描く。三方ヶ原の戦いで徳川・織田の連合軍は武田軍に敗退し、鎧兜を脱ぎ捨て命からがら浜松城へと逃げ帰っ