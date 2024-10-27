「BCNランキング」2024年10月14日〜20日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）3位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）4位IXY 650 ブラックIXY650(BK)（キヤノン）5位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）6位PIXPRO FZ55
ランキング
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- 9. 藤本美貴「勝ち組」になれた理由
- 10. 胃カメラが喉に引っかかり暴行か
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- 9. 死刑囚の遺骨 驚きの「行き先」
- 10. 胃カメラが喉に 3人にけがさせる
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