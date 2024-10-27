「BCNランキング」2024年10月14日〜20日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PowerShot SX740 HS シルバーPSSX740HS(SL)（キヤノン）2位OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）3位PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）4位IXY 650 ブラックIXY650(BK)（キヤノン）5位PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）6位PIXPRO FZ55