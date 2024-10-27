【ブンデスリーガ】マインツ1−1ボルシアMG（日本時間10月26日／メーヴァ・アレーナ）【映像】高速裏抜けから圧巻チャンスメイクの瞬間強みはボール回収だけではない──。マインツ所属のMF佐野海舟が日本代表DF板倉滉の所属するボルシアMGとの一戦で、高速裏抜けからゴール前への折り返しで決定機を作った。これにはファンからも「攻撃もセンス抜群