あのステルス艦が警戒監視任務に。奄美大島沖に中国の情報収集艦が相次ぎ出現防衛省・統合幕僚監部は2024年10月24日、鹿児島県の奄美大島沖で中国海軍のドンディアオ級情報収集艦1隻を確認したと発表。海上自衛隊が撮影した写真を公開しました。海上自衛隊の護衛艦「もがみ」。ステルス性を考慮した外観が特徴（画像：海上自衛隊）。ドンディアオ級情報収集艦（艦番号791）は、24日午前7時頃、奄美大島の西約90kmの海域を東進