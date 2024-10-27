〈「センスのある文章」を書くために、千葉雅也が日々実践している“文体ミックス実験”を特別に伝授！『センスの哲学』大ヒット記念企画〈千葉雅也のセンスにまつわる質問箱〉第8回！〉から続く『センスの哲学』が話題の哲学者・千葉雅也さん。「センス」や「芸術」、あるいは「芸術と生活」について、読者の疑問に応える連載「センスにまつわる質問箱」第9回の本日は、“無難なファッション”から抜け出したい24歳からの質問に答