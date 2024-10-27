開幕からつまずき、レギュラークラスにけが人が続出と暗い話題が続いたレアル・ソシエダの今シーズン序盤において、数少ない収穫と言えるのがセルヒオ・ゴメスの活躍だった。加入早々から主力級の働きを見せ、スタメンに定着。国内外の様々なクラブでプレーしながら、培ってきた実力を遺憾なく発揮している。物議を醸したタケ・クボ（久保建英）のベンチスタートも、そのエスパニョール戦で代わりに右サイドで先発起用されたの
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