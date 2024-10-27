元テレビ朝日でフリーの宇賀なつみアナウンサー（３８）が２７日までに自身のインスタグラムを更新し、ヘアチェンジ後の姿をお披露目した。「久しぶりに、バッサリいきました！！今日からまた頑張ります」とコメントし、アップショットを投稿した宇賀。髪をばっさり切り、前髪をつくった大胆なイメージチェンジ後の姿を公開した。この投稿にファンからは「ぱっつんヘアのなつみさんもめっちゃ可愛（かわい）いですね。」「雰