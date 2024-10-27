直立単気筒はオフ車から転用せずロングストロークの専用設計！ 1980年代のレプリカ全盛が過ぎると、各メーカーはパフォーマンス追求から多様なニーズを前提に様々なカテゴリーのモデルを投入した。そんな中、トラディショナルやクラシカルといったキーワードで登場するバイクが増えはじめる。カワサキも1992年5月に250単気筒のエストレヤを発表、ただそのアプローチに