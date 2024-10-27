「早慶」などの大学群別に一般選抜比率（一般選抜による入学者が入学者全体に占める割合）をマッピングすると、大学の格差が露骨に表れる。難関国公立大学は9割台が多く、下位私立大学では1〜2割が珍しくない。特集『大学格差』（全20回）の最終回では、学力選抜ができる大学、できない大学の格差に迫る。（ダイヤモンド編集部副編集長臼井真粧美、ルートマップマガジン社取締役・編集長西田浩史）桐蔭横浜の入学者9割超が年内