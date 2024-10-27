ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（52）が26日（日本時間27日）、ヤンキースとのワールドシリーズ第2戦の試合前会見に臨んだ。第1戦で劇的逆転サヨナラ勝利を収めたドジャースは、第2戦には山本由伸投手が先発する。以下、ロバーツ監督と一問一答。――プレーオフでの山本を見て「彼の気質、落ち着きを気に入っている。感情をコントロールしながら、いい投球をしている。最初のワールドシリーズ登板だ。彼は準備ができて