ここ数カ月、タレントの不祥事が立て続けに報じられている。不倫問題に性加害、暴言など、内容はさまざまだが、どのタレントも一定期間の活動自粛に追いやられ、いまだ復帰の目処が立たない者も少なくない。そこで、本誌は全国の男女500人にアンケート調査を実施。ここ最近で不祥事が報じられたタレントのなかで、「もうテレビで見たくない」と思う人物を1人選んでもらったところ、以下のような結果となった。【第3位】松本人