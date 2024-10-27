バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉からのお叱りを明かした。テレビや自身のSNSなどでも姉のことを公表している高嶋は「また今度はみっちゃんからのお叱り」とLINEのトーク画面を公開。姉の未知子さんは「ちぃちゃんザワつく金曜日、今日のテレビでちぃちゃんがくそって言ってたのでやめて欲しいです、女性でしょ。しっかりしてよ」と高嶋にメッセージを送った。続けて「ど
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