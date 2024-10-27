「萩Ｓ」（２６日、京都）２番人気の支持を受けた唯一の関東馬テリオスララ（牝２歳、美浦・田島）が、１番人気ディアナザールの追い上げを封じて逃げ切りＶ。未勝利戦からの２連勝で出世レースを制した。鮫島駿は「北海道以来でしたが、いい感触で馬も成長していると感じました。距離が延びても楽しみで、どんな競馬でもできると思う」と高い素質を認めた。田島師は次戦について「オーナーと相談してから」としたが、暮れの