ワールドシリーズ第1戦米大リーグのワールドシリーズ（WS）が25日（日本時間26日）、ロサンゼルスで開幕し、ドジャースがヤンキースに延長10回、6-3で逆転勝利した。試合中にドジャースタジアムのオルガン奏者がフジテレビ系列人気アニメの主題歌を演奏したため、「フジテレビ大歓喜」「美味しすぎるサービス」と話題を呼んでいる。耳馴染みのあるメロディがロサンゼルスの夜に流れた。0-0で迎えた4回、ドジャースのフレディ・